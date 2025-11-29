За словами президента, хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами.

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю підготувати новий план оборони країни з врахуванням ходу бойових дій та оновлених пріоритетів. Про це глава держави повідомив у Telegram за результатами доповіді міністра.

"Кілька ключових елементів. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави", - зазначив він.

За словами президента, хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами.

"Домовились, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету міністрів України на затвердження", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн.

"Також для фінансування "Лінії дронів" були додатково спрямовані 8 млрд грн", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, головою української делегації, яка вирушила до США, призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

Очількик Головного управління розвідки Кирило Буданов теж входить до складу делегації, а отже, може брати участь у тих чи інших переговорах. Також затверджено нові таємні директиви для української делегації.

Водночас Politico писало, що США хочуть укласти мирну угоду до надання гарантій безпеки Україні. За інформацію джерел видання, така умова була підкреслена в американських пропозиціях Києву впродовж минулого тижня.

Проте речник Державного департаменту Томмі Піготт зауважив, що гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди. А в Білому домі запевнили, що будь-який остаточний мирний план буде мати гарантії безпеки для України.

