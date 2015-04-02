Росія зібрала черговий "гумконвой" на Донбас

Про це повідомляється на сайті МНС Росії.

"У її складі понад 120 автомобілів, завантажених гуманітарною допомогою загальною вагою понад 1400 тонн", - сказано в повідомленні російського відомства.

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Також повідомлялося, що Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

В ОБСЄ також заявляють, що у складі так званих «гумконвоїв» переважно бензовози.l