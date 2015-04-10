У МЗС очікують, що Росія на зустрічі в "нормандському форматі" заговорить про введення своїх миротворців

Про це сказав речник МЗС України Євген Перебийніс в ефірі «5 каналу».

«Я абсолютно цього не виключаю, і вже те, що вони цю тему порушують… З одного боку, це, звичайно, абсурдне вкидання, тому що Україна чітко заявила, що ніяких російських миротворців тут бути не може. Нам достатньо тих «миротворців», які вже зараз воюють на Донбасі», - сказав Перебийніс.

Водночас він зазначив, що оскільки Росія цю тему порушує, це свідчить про те, що вони не виключають доцільності миротворчої місії в принципі, і тому «тут є поле для подальших переговорів на цю тему».

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Перебийніс вкотре наголосив, що позиція України має залишатися чіткою - росіян у миротворчій місії бути не може, а всі інші пропозиції можуть обговорюватися.

Як повідомляв УНІАН, Державна дума Росії може через два тижні звернутися до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією ввести в односторонньому порядку «миротворців» на Донбас. Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ заявив депутат Держдуми від ЛДПР Роман Худяков, відповідаючи на запитання, на якій підставі, коли і в якій кількості можуть бути введені так звані «миротворці» на окупований Донбас, про що раніше він заявив на засіданні російського парламенту.