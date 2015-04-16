Конституційний Суд переніс розгляд закону про люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив головуючий на засіданні голова КС Юрій Баулін.

Він зачитав рішення, в якому сказано: "КС вирішив задовольнити клопотання про відкладення судового засідання. Про дату і час проведення наступного засідання буде оголошено додатково".

Також КС вирішив, що клопотання з вимогою про самовідвід 7 суддів, яке було заявлено під час слухання, "за своїм змістом є, по суті, заявою або зверненням до окремих суддів КС щодо виконання ними вимог частини 7 статті 131 закону, і з огляду на це КС бере до уваги цю заяву, долучає до матеріалів справи, оскільки неправомочний вирішувати питання, порушені в цій заяві".

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Також КС вирішив задовольнити клопотання щодо залучення до участі у справі в якості експертів Миколи Козюбри та Івана Домбровського, а також у якості учасника конституційного провадження представника Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України. Між тим КС відмовив в задоволенні клопотання щодо залучення до участі в справі представників Міністерства юстиції України, міністра юстиції Павла Петренка і першого заступника міністра Наталію Севостьянову, оскільки Петренко є уповноваженим представником Кабінету міністрів України.

В той же час КС відмовив в клопотанні щодо виклику свідків. (Як відомо, представник ВР Леонід Ємець попросив залучити до участі в справі як свідків 231 народного депутата котрі голосували за закон про очищення влади).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, Конституційний суд розпочав слухання справи про конституційність окремих положень закону "Про очищення влади".

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" було ухвалено парламентом 16 вересня і набув чинності 16 жовтня 2014.

Закон, зокрема, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менш як один рік вищу керівну посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 року, і щодо тих державних чиновників, які обіймали посаду (посади) в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 і не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням.

Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.