Путін порівняв Євромайдан з розпадом СРСР

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі державних каналів.

«Це не наш провал, це провал внутрішньої політики самої України», - сказав Путін.

«Так, ми допомагали Україні у дуже важкий час поставками вуглеводневої сировини, насамперед нафти й газу за цінами набагато нижчими від світових упродовж тривалого часу - роками поставляли. Це реальна економічна допомога обчислюється десятками мільярдів доларів», - додав він.

Окрім того, Путін зазначив, що з Україною були торгово-економічні зв'язки і кооперація, яка «десь збереглася і ще може бути відроджена».

«Що сталося? Люди втомилися від злиднів, злодійства, хамства влади, від їх невгамовної жадібності, корупції, від олігархів, які влізли у владу. Люди втомилися від цього, а коли суспільство і країна скочуються до такого стану, то люди починають шукати виходу з цієї ситуації і, на жаль, частково звертаються до тих, хто спекулює на поточних труднощі пропонує прості рішення», - сказав Путін.

За його словами, серед таких осіб є «націоналісти», подібне було в Росії в 1990-ті роки, коли був парад суверенітетів країн колишнього СРСР.

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«Це сталося в Україні, цим скористалися ці націоналістичні елементи. Все довели до такого стану, який ми спостерігаємо зараз. Це не наш провал, це провал всередині самої України», - сказав Путін.

При цьому він вважає, що жодного відторгнення України від Росії не було.

«Україна самостійна і незалежна держава, і треба ставитися до цього з повагою. Ми самі все це відторгли на початку 90-х років, коли прийняли рішення про суверенітет РФ. Ми їх звільнили від себе, ми зробили це самі, це наше рішення. Якщо ми це зробили, то треба з повагою ставитися до їх незалежності», - сказав Путін.

Він вважає, що прихід до влади Віктора Ющенка завдяки третьому туру президентських виборів був «квазіпереворотом», хоча тоді це пройшло без зброї, і РФ це прийняла.

«Зараз дійшло до держперевороту, це вже ми прийняти не можемо. Дійшло до зростання крайнього націоналізму. Це не прийнятно», - сказав Путін і додав, що РФ не втручатиметься у внутрішні справи країни.

«Ми не збираємося імперію відроджувати, немає у нас таких цілей, в чому нас постійно намагаються звинуватити», - сказав Путін.