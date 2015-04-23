Коаліція не домовилася щодо кадрових питань, їх зняли з розгляду ВР - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко у коментарі журналістам.

За його словами, на сьогодні немає у порядку денного кадрових питань, бо “їх зняли”.

“Що стосується причин, чому зняли, - тому що немає узгодженої позиції фракцій коаліції”, - сказав депутат.

Ляшко при цьому наголосив, що кадрові питання, які належать до компетенції Верховної Ради, мали бути вирішені вже давно.

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“Можете ви уявити собі Януковича, який би прийшов до влади, і через рік після того, як Янукович став президентом, сиділи б призначені до нього кадри? Безумовно, ні. А в нас отака дуже демократична коаліція, яка взяла на себе відповідальність за долю країни, виконують цю програму коаліції кадри Януковича”, - заявив Ляшко.

Він наголосив на необхідності якнайшвидшої змінити склад ЦВК, керівників Рахункової палати, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, уповноваженого з прав людини та ряд інших посадових осіб, які призначаються Верховною Радою.