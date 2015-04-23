Коаліція домовиться щодо кадрових питань не раніше наступного пленарного тижня ВР - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

Він зазначив, що вчора на Раді коаліції підтримано пропозицію про те, що “коли буде загальний пакет всіх кадрових призначень, тоді це питання буде узгоджено і винесено на голосування”.

“Вибірково, по певних напрямках, кадрові питання можуть не набирати голосів”, - зазначив він.

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Як відомо, наступний пленарний тиждень, відповідно до календарного плану, має бути з 5 по 8 травня, але на даний час в парламенті України зареєстровано проект постанови, яким передбачається внесення змін до календарного плану і перенесення пленарних засідань, котрі мали відбуватися з 5 по 8 травня, на пленарний тиждень з 12 по 15 травня.

Як повідомляв УНІАН, ряд учасників парламентської коаліції вимагають якнайшвидше змінити склад ЦВК, керівників Рахункової палати, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, уповноваженого з прав людини та ряд інших посадових осіб, які призначаються Верховною Радою.