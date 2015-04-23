За часів Януковича спецслужба стежила за всіма іноземними послами - СБУ

Як написав на своїй сторінці у Facebook радник голови СБУ Маркіян Лубківський, про це сьогодні заявив глава відомства Валентин Наливайченко, виступаючи на IV Міжнародній науково-практичній конференції "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики".

"Режим Януковича завдав відчутного удару і збитків політиці «Східного партнерства» через зумисне зволікання з інтеграцією України в європейський політичний, економічний та гуманітарний простір, нехтування правами людини, порушення зобов'язань в рамках міжнародних договорів та конвенцій, а СБУ Якименка під безпосереднім кураторством російських спецслужб вела спостереження за акредитованими у Києві послами та посольствами західних країн, іншими словами, "розробляла" їх", - сказав Наливайченко.

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За його словами, "з іншого боку, удару «Східному партнерству» завдала Російська Федерація як країна-агресор, яка, грубо порушуючи всі норми міжнародного права, постачала режиму Януковича летальну зброю та спецзасоби для боротьби з власним народом. Російські спецслужби були залучені режимом для придушення національного протесту".

Крім того, голова СБУ зазначив, що військова агресія Росії проти України диктує необхідність формування нового порядку денного політики «Східного партнерства». "Тому напередодні Ризького саміту "Східного партнерства", який відбудеться 21-22 травня ц.р., важливо, щоб наші партнери добре усвідомили рівень загроз, що виходить з російської сторони і з якими зіткнулася сьогодні не лише Україна, але й все міжнародне співтовариство. І саме через активну участь у втіленні ідей та політики «Східного партнерства» Україна має не лише одержати допомогу в імплементації Угоди між Україною та ЄС, але й повернути собі статус важливого контрибутора європейської безпеки", - наголосив Наливайченко.