Влада вже рік не може притягнути до відповідальності винних у розкраданні $1,5 мільярда - депутат

За розкрадання 1,5 млрд доларів не затримано жодної людини, хоча правоохоронцям давно відомі прізвища злочинців.

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Мова йде угоду з Експортно-імпортним банком Китаю на 3 млрд доларів, яку ще 2012 року уклала Державна продовольчо-зернова корпорація України. Половина цих грошей мала піти на покупку українська зерна, а решта – в якості інвестицій у наш аграрний сектор.

Політик заявляє, що в підсумку, люди, наближені до Януковича, почали розкрадати 1,5 млрд доларів, які китайці виділили на зерно.

"Наша держава жебракує по світу і дякує, коли нам виділяють 10-20 мільйонів доларів. А якщо дадуть 200 – то це уже успіх нашої дипломатії і велике щастя. Разом з тим, держава втрачає мільярди через небажання поставити крапку в кримінальних справах щодо розкрадання державних коштів. А саме – уже рік не можуть притягнути до відповідальності винних у розкраданні 1,5 млрд. доларів від Китаю за постачання зерна", - заявляє Балога.

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Ще рік тому, 14 березня, політик з цього приводу писав Генпрокурору Олегу Махніцькому. У відповідь отримав листа, що справу порушено, причетність конкретних осіб із менеджменту державної корпорації перевіряється.

«А після Майдану, уже нова, демократична влада ввійшла в долю і робить вигляд, що нічого не трапилося. Іншого пояснення не знаходжу. Адже кошти виведені в офшори, схема розкрадання розкрита, справа доведена. Немає одного – політичного рішення, щоб дати їй хід», - переконаний Балога.

«З того часу у цій справі не затримано нікого. Чому? Можливо тому, що за дивним збігом обставин, людина, яка очолювала схему при Януковичі, є одним із ключових осіб в оточенні нинішнього прем’єра Яценюка», - заявив лідер єдиноцентристів.

Віктор Балога переконаний, що якби цю людину затримали, то суспільство отримало б відповідь на багато питань.

«Бо на цьому фоні звинувачення з боку Гордієнка – жалюгідні копійки. І полетіли б голови не лише тих, хто розкрадав кошти при Януковичі, а багатьох нинішніх і вчорашніх керівників. Тому, менеджмент, причетний до цих оборудок, потрібно терміново затримувати і не спускати з них очей. Тому що вони - цінні свідки, з якими на свободі може трапитися «нещасний випадок», як часто буває з тими, хто багато знає», - стверджує політик.

Балога направив звернення уже новому Генпрокурору. Він може і повинен дати оцінку діям міліції і СБУ, які свідомо, - на думку народного депутата - уже рік затягують розслідування. Інакше, Україна завжди буде бідною, якщо дозволятиме безкарно розкрадати бюджет.