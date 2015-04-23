Влада вже рік не може притягнути до відповідальності винних у розкраданні $1,5 мільярда - депутат
Політик заявляє, що люди, наближені до Януковича, почали розкрадати 1,5 млрд доларів, які китайці виділили на зерно.
За розкрадання 1,5 млрд доларів не затримано жодної людини, хоча правоохоронцям давно відомі прізвища злочинців.
Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.
Мова йде угоду з Експортно-імпортним банком Китаю на 3 млрд доларів, яку ще 2012 року уклала Державна продовольчо-зернова корпорація України. Половина цих грошей мала піти на покупку українська зерна, а решта – в якості інвестицій у наш аграрний сектор.
Політик заявляє, що в підсумку, люди, наближені до Януковича, почали розкрадати 1,5 млрд доларів, які китайці виділили на зерно.
"Наша держава жебракує по світу і дякує, коли нам виділяють 10-20 мільйонів доларів. А якщо дадуть 200 – то це уже успіх нашої дипломатії і велике щастя. Разом з тим, держава втрачає мільярди через небажання поставити крапку в кримінальних справах щодо розкрадання державних коштів. А саме – уже рік не можуть притягнути до відповідальності винних у розкраданні 1,5 млрд. доларів від Китаю за постачання зерна", - заявляє Балога.
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Ще рік тому, 14 березня, політик з цього приводу писав Генпрокурору Олегу Махніцькому. У відповідь отримав листа, що справу порушено, причетність конкретних осіб із менеджменту державної корпорації перевіряється.
«А після Майдану, уже нова, демократична влада ввійшла в долю і робить вигляд, що нічого не трапилося. Іншого пояснення не знаходжу. Адже кошти виведені в офшори, схема розкрадання розкрита, справа доведена. Немає одного – політичного рішення, щоб дати їй хід», - переконаний Балога.
«З того часу у цій справі не затримано нікого. Чому? Можливо тому, що за дивним збігом обставин, людина, яка очолювала схему при Януковичі, є одним із ключових осіб в оточенні нинішнього прем’єра Яценюка», - заявив лідер єдиноцентристів.
Віктор Балога переконаний, що якби цю людину затримали, то суспільство отримало б відповідь на багато питань.
«Бо на цьому фоні звинувачення з боку Гордієнка – жалюгідні копійки. І полетіли б голови не лише тих, хто розкрадав кошти при Януковичі, а багатьох нинішніх і вчорашніх керівників. Тому, менеджмент, причетний до цих оборудок, потрібно терміново затримувати і не спускати з них очей. Тому що вони - цінні свідки, з якими на свободі може трапитися «нещасний випадок», як часто буває з тими, хто багато знає», - стверджує політик.
Балога направив звернення уже новому Генпрокурору. Він може і повинен дати оцінку діям міліції і СБУ, які свідомо, - на думку народного депутата - уже рік затягують розслідування. Інакше, Україна завжди буде бідною, якщо дозволятиме безкарно розкрадати бюджет.