На Лук'янівському СІЗО пов'яжуть синьо-жовті стрічки

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА закликає українців приєднатися до АвтоМайдану, що пройде в Києві у День Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

За словами депутата, cьогодні з самого ранку рушили до столиці колони автомобілів з усіх регіонів України на АвтоМайдан. «І завтра ми разом пов`яжемо жовто-блакитні стрічки біля Лук`янівського СІЗО, як символ того, що ми стоїмо на сторожі інтересів нашої держави, шануємо та пам`ятаємо права і свободи народу».

Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала всіх людей, не байдужих до майбутнього країни, приєднатися до АвтоМайдану, щоб не словом, а ділом показати, що «ми є, що ми живі і це наша країна».

«Тільки разом ми подолаємо всі труднощі і пройдемо це не просте випробування - випробування на міцність української нації», - підкреслила вона.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА просить кожного користувача інтернету, хто зареєстрований в соціальних мережах, в знак гордості за свою країну замінити фотографію в профілі на жовто-блакитний прапор. «Це буде хорошим підтвердженням того, що ми з вами єдині», - зазначила депутат.