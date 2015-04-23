Пушков очікує поліпшення стосунків між Росією та ЄС цьогоріч

14:41, 23 квітня 2015
Політика
1 0

Час фронтальної кризи у стосунках Євросоюзу та Росії минуло, вважає глава міжнародного комітету Держдуми Олексій Пушков.

REUTERS

"Час відвертої кризи між Росією і ЄС, фронтальної кризи, минув", - сказав він.

На думку Пушкова, зараз створюється відчуття, що "в Європі вважають, що військовий сценарій не може бути реалізований для вирішення української кризи - лише політичний", пише РИА Новости.

Читайте такожЄС має бути готовим швидко відреагувати, якщо ситуація на Донбасі загостриться – МЗС Естонії

"Будемо сподіватися, що в 2015 році почнуться деякі зміни в бік покращення у відносинах між РФ і ЄС", - резюмував Пушков.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримці російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Під час окупації Криму влада РФ також відкидала вторгнення російських військ на півострів, однак пізніше Путін публічно визнав цей факт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter