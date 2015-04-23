Пушков очікує поліпшення стосунків між Росією та ЄС цьогоріч

"Час відвертої кризи між Росією і ЄС, фронтальної кризи, минув", - сказав він.

На думку Пушкова, зараз створюється відчуття, що "в Європі вважають, що військовий сценарій не може бути реалізований для вирішення української кризи - лише політичний", пише РИА Новости.

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"Будемо сподіватися, що в 2015 році почнуться деякі зміни в бік покращення у відносинах між РФ і ЄС", - резюмував Пушков.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримці російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Під час окупації Криму влада РФ також відкидала вторгнення російських військ на півострів, однак пізніше Путін публічно визнав цей факт.