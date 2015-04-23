Законопроект про посилення ролі територіальних громад вирішили доопрацювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу народний депутат України Олег Кулініч (група “Відродження”).

Він зазначив, що “під час перерви, яку ми використали, під час цього питання в кабінеті спікера українського парламенту з керівниками всіх депутатських фракцій і груп обговорили цей законопроект і вирішили, що на наступному пленарному засіданні ми доопрацюємо цей законопроект і він буде внесений в сесійну залу”.

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При цьому, Кулініч наголосив, що “ключова теза цього законопроекту повинна залишитися — земля повинна бути передана громаді і люди повинні управляти цією землею і приймати рішення по цій землі через обрані місцеві громади і місцеві ради”.

Кулініч нагадав, що група “Відродження” сьогодні блокувала трибуну парламенту України, щоб привернути увагу керівництва ВР до законопроекту 1159, який більше чотирьох місяців не розглядається в сесійній залі. Він наголосив, що на сьогодні понад 80 відсотками землі управляє Держземагентство, яке на даний час реформується державною інспекцією з картографії, геодезії та кадастром.

“Це призвело до того, що сільські ради, тобто територіальні громади, абсолютно не впливають на прийняття рішень з передачі в оренду землі, яка знаходиться за межами населених пунктів”, - наголосив Кулініч.

Він додав, що за оцінками фермерів і аграріїв, за те, щоб “взяти в оренду землю дають хабарі до 300 доларів за гектар”.

Кулініч зазначив, що найстрашніше те, що “договори заключаються на 25-30 років з мінімальними ставками орендної плати і відповідна рада не впливає на ці договори”.

“Це призводить до того, що в селах сільські голови і депутати не приймають рішення про виділення землі під сінокоси, пасовища, навіть під ті ж кладовища, тобто не управляють цими землями”.

Кулініч наголосив, що парламент України має ухвалити рішення про передачу землі “в комунальну власність, тобто віддати її громадам, віддати її радам”.