Під ВР близько 100 осіб вимагають надати місцевим громадам право розпоряджатися землею

Біля Верховної Ради відбувається мітинг з вимогою прийняти законопроект № 1159 про посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами.

Як передає кореспондент УНІАН, в мітингу беруть участь близько 100 активістів політичної партії “За відродження села”.

Активісти зібрались на площі Конституції біля будівлі ВР.

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Вони вимагають від парламенту ухвалення даного законопроекту, що передбачає надання права місцевим громадам розпоряджатися землею, яка знаходиться поблизу їхніх сіл та селищ.

Також біля будівлі парламенту відбувається ще один мітинг, який проводять шахтарі. Вони вимагають від влади виплатити борги з заробітної плати, а також відставки міністра енергетики Володимира Демчишина.

Будівлю ВР по периметру охороняє кордон міліціонерів та представників Національної гвардії. В цілому обстановка біля парламенту спокійна, тишу порушують лише шахтарі, які стукають своїми касками об бруківку.