Росія хоче отримати "право вето" на українські внутрішні реформи - посол

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Єлісєєв сказав у четвер в Брюсселі журналістам, коментуючи нещодавні тристоронні консультації на рівні експертів щодо виконання Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

"Головний висновок з так званих технічних консультацій про те, що Росія хоче отримати право вето у сфері процесу внутрішніх реформ в Україні. Це мій загальний висновок щодо результатів останніх експертних обговорень", - сказав Єлісєєв.

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Представник України при ЄС повідомив, що українська позиція під час таких консультацій базується на "двох "Ні". "Ні - новим переговорам, змінити чи внести поправки в існуючий текст Угоди про асоціацію, і друге "ні" - ще одному продовженню періоду відкладання виконання поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року, що означає, що від цієї дати ми розпочнемо виконання зони вільної торгівлі", - констатував посол.

Єлісєєв повідомив, що в української сторони є розуміння того, що "Росія хоче продовжити цей період". "Ми готові використати наявні в тесті (Угоди про асоціацію) гнучкості для того, щоб подивитися на російські занепокоєння, які мають під собою підставу. Але ми говоримо про виконання, але не про нові переговори щодо тексту", - наголосив він.

Проте, за словами посла, російська сторона і до цього часу не надала переконливих аргументів.