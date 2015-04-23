Сумське НВО ім. Фрунзе виготовить конструкції для зміцнення держкордону

Про це повідомив голова Сумської обласної держадміністрації (ОДА) Микола Клочко. За його словами, досягнута домовленість з керівництвом підприємства з виготовлення металевих конструкцій для зведення фортифікаційних споруд на державному кордоні України з Росією.

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"Це позитивний крок для посилення обороноздатності країни, так і для економічного розвитку області. Таке замовлення буде сприяти створенню додаткових робочих місць і наповненню місцевого бюджету", - зазначив Микола Клочко.

При цьому голова ОДА додав, що на території області продовжується облаштування військового містечка, здійснюється зміцнення державного кордону, будують фортифікаційні споруди. Зараз актуальним залишається питання відведення у прикордонній смузі земель, які розпайовані або перебувають в оренді, для облаштування на них фортифікаційних споруд.

За інформацією в. о. помічника начальника - начальника прес-служби Сумського прикордонного загону Олександра Шапошніка, сьогодні на українсько-російському кордоні в межах Сумської області у рамках реалізації проекту "Стіна" вже облаштовано близько 46 км протитанкових ровів.

За його словами, для цього залучалася інженерна техніка прикордонного загону Збройних сил і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, за цей час встановлено 1,2 км інженерних загороджень з колючого дроту, за рахунок бюджетних коштів закуплено та встановлено 6 металевих спостережних вишок на ділянках відповідальності підрозділів охорони кордону.

Також проводилися заходи щодо посилення охорони і оборони територій військових містечок, пунктів пропуску через державний кордон - облаштування вогневих позицій, створення систем оборонних споруд, окопів, траншей і ходів сполучення.

"Протягом 2014 року на кордоні, у пунктах пропуску та у відділах прикордонної служби облаштовано 31 бліндаж, вирито 140 окопів і 2,6 км траншей і ходів сполучення", - зазначив Олександр Шапошнік.