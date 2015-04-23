Звільнився заступник голови МВС, який підпадав під люстрацію

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков його відставку прийняв. "Заступник міністра, начальник Головного слідчого управління МВС Віталій Сакал сьогодні подав рапорт про відставку. Відставка мною була прийнята", - написав Арсен Аваков на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожКозаченко готувала люстрацію головного слідчого МВС, підлеглі якого прийшли з обшуком

"Кожен з нас в своїй роботі - має повагу і честь за ту роботу, що зробив на совість і несе відповідальність за ті помилки, що допустив. Віддаю Віталію Миколайовичу належне", - прокоментував роботу Віталія Сакала голова МВС.

Як відомо, голова департаменту по люстрації міністерства юстиції Тетяна Козаченко заявила, що Віталій Сакал повинен був потрапити під люстрацію. Також саме його управління проводило обшук у Тетяни Козаченко у справі про сфальсифікований листі від імені Мін'юсту, який давав право залишатися на посаді чиновниці з ДФС Ганні Ігнатенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Окружний адмінсуд розглядав позов голови департаменту з питань люстрації Тетяни Козаченко проти начальника Головногослідчого управління МВС Віталія Сакала.