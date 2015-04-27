Російський бізнесмен назвав "божевільний режим Путіна" винуватцем кризи в РФ

При цьому вплив західних санкцій на економіку країни - другорядний, заявив в інтерв'ю «Апострофу» бізнесмен Євген Чичваркін, який емігрував з Росії .

«Санкції не так сильно впливають. Впливають божевілля путінського режиму, корупція, здирництво і неможливість для запозичення грошей. Зараз в Росії проводиться ідіотська економічна політика. Ці фактори мають куди більший вплив, ніж санкції»,- зазначив він.

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При цьому Чичваркін додав, що економічна ситуація в Україні також є дуже складною. На його думку, країна перебуває у переддефолтному стані».

Змінити ситуацію можливо за допомогою запровадження «простого, інтуїтивно виконуваного законодавства, мінімальних, а не максимальних податків, а також знищенням корупційної складової», вважає Чичваркін.