Шахтарські протести в центрі Києва обійшлися їхнім замовникам в 10 мільйонів гривень

Журналісти програми "Гроші" порахували, скільки мільйонів було витрачено на масовку і справжніх шахтарів за викликом. Про це повідомляє ТСН.

За фактами організації нібито народних акцій СБУ порушила кримінальну справу. Підозри впали на екс-прем'єра Миколи Азарова. Контррозвідники навіть відзвітували, що затримали кур'єрів з грошима прем'єра-втікача.

Також спецслужба підозрює у фінансуванні цього протесту "менеджмент окремих приватних вугільно-видобувних компаній", їх мотив - корпоративні інтереси.

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За даними журналістів, людей збирали не тільки лідери профспілок, але і "фахівці", які рік тому займалися організацією титушек. Один з таких "груповодів" не на камеру зголосився допомогти порахувати витрати.

Отже, 200 грн - стільки добових, за даними джерела, отримували гірники. Також по 200 гривень видавали спонсори на масовку: акторам в касках в кращому випадку доходила половина, решта розкрадали організатори. 200 гривень на людину за день, триденна акція, кількість мітингувальників - щонайменше тисяча. Виходить 600 тисяч гривень. Плюс ще витрати на проїзд, проживання під Києвом, харчування і, звичайно, піар-акції. Загальна вартість - до 10 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня біля Верховної Ради України відбувся мітинг шахтарів, які вимагали від влади виплатити борги по заробітній платі, а також відправити у відставку міністра енергетики Володимира Демчишина.

22 квітня близько 500 шахтарів пікетували Будівлю уряду в центрі Києва, вимагаючи розвитку вугільної промисловості, незакриття шахт, виплати зарплат та інших соціальних виплат.