У Раді планують до червня заснувати Національне агентство з євроінтеграції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «БПП».

Також, на переконання Луценка, ВР до червня зобов’язана започаткувати конституційні зміни щодо децентралізації та судової реформи; проголосувати пакет реформи силових структур; завершити реформу державного управління; радикально оновити податкове законодавство, а також прийняти новий закон про вибори.

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«Впевнений, що парламентська коаліція здатна і далі голосувати за реформи разом. Так, між фракціями іскрить в ході дискусій. Так, олігархи намагаються вбити клин між нами. Але поки що всі закордонні і вітчизняні експерти вказують на парламент як на найбільш результативний двигун реформ», - заявив Луценко.