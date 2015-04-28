Більшість читачів УНІАН не хочуть скасування Дня солідарності трудящих - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного в групі УНІАН ВКонтакте.

Важливим міжнародним та історичним святом цей день вважають 37% користувачів.

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Ще 15% переконані, що свято 1 Травня потрібне, як привід для ще одного вихідного дня, а 14% прагматично відповіли, що у цей день - найкращий час і привід для посадки картоплі.

Натомість 37% читачів УНІАН Вконтакте переконані, що таке свято не потрібне, бо це пережиток комуністичного минулого.