Більшість читачів УНІАН не хочуть скасування Дня солідарності трудящих - опитування
16:58, 28 квітня 2015Політика
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Більшість читачів групи УНІАН переконані, що в Україні потрібно залишити День солідарності трудящих.
37% читачів УНІАН вважають 1 Травня пережитком радянського минулого
Про це свідчать результати опитування, проведеного в групі УНІАН ВКонтакте.
Важливим міжнародним та історичним святом цей день вважають 37% користувачів.
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Ще 15% переконані, що свято 1 Травня потрібне, як привід для ще одного вихідного дня, а 14% прагматично відповіли, що у цей день - найкращий час і привід для посадки картоплі.
Натомість 37% читачів УНІАН Вконтакте переконані, що таке свято не потрібне, бо це пережиток комуністичного минулого.
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