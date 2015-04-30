Яценюк про Другу світову: "Ми перемогли тоді – переможемо і зараз"

«Ми хочемо, щоби вся країна побачила правду про минуле, щоби в майбутньому вона була впевнена у своїх силах», - сказав Прем’єр-міністр України, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк під час презентації відеоісторій про боротьбу українців у Другій світовій війні на засіданні оргкомітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі.

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Арсеній Яценюк висловив вдячність Голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу та видатному українському режисеру Лесю Саніну «за те, що за нашої спільної ініціативи нарешті відзняті відеоісторії про роль та місце України як держави-переможниці у Другій світовій війні».

Глава Уряду підкреслив, що Радянський союз, а тепер Росія «вирішили писати власну версію історії»: «Уже не кажучи про вище російське керівництво, в тому числі російського президента, який зневажливо відноситься до українського вкладу в перемогу над нацизмом».

«Будь-які спроби приватизації перемоги Російською Федерацією є не просто викривленням історії, а знущанням над пам’яттю мільйонів українців, які поклали своє життя в цій страшній війні, які боролися з нацизмом. Боролися разом із росіянами, хоча зараз Росія бореться проти України», - сказав Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що рішення відзняти ці відеоісторії мало на меті показати правду: «Показати правду про те, що Україна - держава-переможниця, що українці на різних фронтах боролися проти нацизму, що без України цієї перемоги не було б. І вшанувати мільйони українців за те, що ми побороли цю жахливу чуму. Вселити віру і впевненість в Україну, що ми перемогли тоді – і ми переможемо зараз».

«Ми хочемо, щоби вся країна побачила правду про минуле для того, щоби в майбутньому вона була впевнена у своїх силах. Щоб ми перемогли і в цій неоголошеній війні, яку розпочала Росія проти України», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк також відвідав експозиції у Меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», зокрема виставку «Родинна пам'ять про війну: Збережено» та експозицію форми Кіборгів.

У відеоматеріалах, створених за ініціативи Уряду України, викладені історії про українців, які боролися в різних арміях Другої світової війни.

Петро Дмитрук - канадієць українського походження, льотчик бомбардувальника. Був збитий в небі над Францією, але вижив і приєднався до французького руху опору. Загинув у боротьбі з окупантами. Нагороджений Військовим Хрестом Франції.

Амет-Хан Султан - кримський татарин, льотчик-винищувач. Збив 30 літаків противника особисто і ще 19 у групових боях. Двічі Герой Радянського Союзу. З гордістю відкрито називати себе кримським татарином.

Михайло Стренк - родом із Лемківщини, сержант Корпусу морської піхоти США, учасник бойових дій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під час Другої світової війни. Був серед шести військовослужбовців, які підняли прапор США над островом Іодзіма. Загинув у бою.

Галина Кузьменко (Надя) - уродженка Чернігівщини. Мати померла під час Голодомору, батько загинув у таборах. До німецької окупації мешкала на Донеччині. Під час війни приєдналася до підпілля ОУН, стала кулеметницею. Згодом опинилася в УПА в Карпатах. Була захоплена радянськими каральними органами. Пройшла тортури і ГУЛАГ.

Євген Березняк – уродженець Дніпропетровська, ветеран Другої світової війни. Рятівник Кракова, Герой України. Став прототипом головного героя роману «Майор Вихор».