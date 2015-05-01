"Прокурорка" Криму повідомила про затримання бійця "Азову", який нібито підпалив мечеть

Його підозрюють у підпалі мечеті в Сімферополі та підготовці терористичного акту біля будівлі прокуратури Криму.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу так званої прокуратури Криму.

«Органами попереднього розслідування республіки встановлено особу, яка є прихильником ідей фашистського толку і брала участь у збройному конфлікті на території Південного Сходу України у складі добровольчого батальйону «Азов», яка з метою дестабілізації міжнаціональних відносин влітку минулого року вчинила підпал будівлі мечеті «Чукурча» у Сімферополі. Після чого вчинила замах на терористичний акт біля будівлі прокуратури республіки Крим», – ідеться в повідомленні.

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Підозрюваного затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.