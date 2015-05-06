Порошенко: підсумки саміту в Ризі повинні відповідати динаміці відносин України і ЄС

Про це президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Італії Паоло Джентілоні Сілвері сьогодні в Києві.

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Зокрема, він зазначив, що 12 травня буде оприлюднено результати оціночної місії щодо виконання зобов'язань України щодо безвізового режиму з ЄС. Президент наголосив, що Україна сподівається отримати позитивні висновки і пропонує визначити конкретну дату його введення, а також встановити, що конкретно вона повинна зробити до того часу.

"Підсумковий документ саміту в Ризі повинен відповідати новій динаміці відносин між Україною та Євросоюзом", – підкреслив президент.

Петро Порошенко висловив надію на підтримку Італією позиції України в цьому питанні.

У свою чергу глава МЗС Італії заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також про підтримку її руху в напрямку лібералізації візового режиму з ЄС.

Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої співпраці. Президент поінформував про зрушення країни на шляху реформ, зокрема, у приватизації та боротьбі з корупцією, запевнивши, що приватизаційні процеси проходитимуть максимально прозоро та відкрито, а також закликав Італію інвестувати в сектори української економіки, зокрема енергетику, агробізнес та інші.

Паоло Джентілоні Сілвері висловив підтримку Україні на її шляху реформ та високо оцінив досягнення Петра Порошенка, особливо у боротьбі з корупцією, зазначили в прес-службі. Глава МЗС Італії особливо відзначив той факт, що завдяки реформам Україна, передусім, забезпечить власні інтереси та потреби громадян своєї країни. Чим сильнішою буде Україна, тим менше шансів буде у тих, хто намагається її дестабілізувати, зазначив керівник МЗС Італії.