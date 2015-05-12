Рада сьогодні розгляне закон про правовий режим воєнного стану (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також порядком денним заплановано розглянути законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України (реєстраційний номер 2154), яким передбачається заборонити військовослужбовцям в зоні АТО користуватися мобільними телефонами, а також планується розгляд законопроекту щодо проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства.

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Парламент планує внести до порядку денного сесії понад 20 законопроектів, серед яких - зміни до Кримінального кодексу щодо удосконалення застосування застави за вчинення корупційних злочинів, та щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації, а також ряд законопроектів, які стосуються внесення змін до Бюджетного кодексу України в питаннях розбудови інституційної спроможності НБУ, щодо сплати страхових внесків до накопичувальної професійної пенсійної програми.