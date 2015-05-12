Україна готує для Ризького саміту висновки, що підтвердять надання безвізового режиму з ЄС після реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Норвегії Борге Бренде.

«Ми працюємо над висновками Ризького саміту, які підтвердять надання безвізового режиму Україні і чітко скажуть, що це відбудеться після завершення найближчим часом ключових реформ», - сказав Клімкін.

За його словами, Україна майже по всіх напрямках або виконала критерії, або перебуває на останній стадії.

Міністр зазначив, що Україна підписала і ратифікувала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом і має її виконати. «Це і є наш шлях до ЄС», - сказав Клімкін.

Водночас він зауважив, що ця угода багато в чому є більш амбітною, ніж угоди, які підписували з Євросоюзом її нові члени.

«Україні потрібна ефективна допомога не тільки в сенсі фінансових ресурсів, а в сенсі інституційної підтримки від ЄС», - сказав Клімкін.

Читайте такожНі Україна, ні Грузія не отримають безвізового режиму з ЄС у Ризі - ЄврокомісіяВін повідомив, що ці питання обговорюватимуться, зокрема у п'ятницю, 15 травня, відбудеться зустріч міністрів країн «Вишеградської групи», проекту ЄС «Північний вимір» та європейських комісарів у Братиславі. У понеділок, 18 травня, відбудеться так звана група друзів України, де у «форматі безпосередньої бесіди» Клімкін зустрінеться з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу. Президент України Петро Порошенко говорити про ці питання цього тижня з європейськими лідерами.

«Тобто, для нас Ризький саміт має стати подією, а не просто елементом, який підтвердить, що «Східне партнерство» працює. Саме в цьому полягає наша амбіція», - сказав Клімкін.

На його думку, Ризький саміт не повинен стати «прохідним», просто подією, де всі зберуться і скажуть, що «ми готові працювати далі».

Як повідомляв УНІАН, саміт «Східного патнерства» у Ризі відбудеться 21-22 травня.

Раніше голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляв, що Україна не отримає безвізовий режим на цьому саміті. Згодом він уточнив, що рішення Євросоюзу про введення безвізового режиму з Україною залежатиме від висновків експертної комісії.

Міністр закордонних справ Клімкін заявив, що країни Євросоюзу сумніваються щодо запровадження безвізового режиму з Україною через події на Донбасі, зокрема через відсутність контролю над кордоном з РФ.

Діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

2013 року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Президент Порошенко заявляв, що Україна очікує на рішення про безвізовий режим з Євросоюзом на саміті «Східного партнерства» у травні в Ризі.

Раніше в МЗС визнали, що Україна не виконає План дій з візової лібералізації до саміту в Ризі. У відомстві заявили, що безвізовий режим повинен запрацювати з початку наступного року.