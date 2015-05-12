Ми не визнаємо анексію Криму та дії російських "маріонеток" на Донбасі - глава МЗС Канади

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Канади Роберт Ніколсон після зістрічі у Києві з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком під час спільної заяви для преси.

"Канада ніколи не визнає незаконну анексію Криму, як ніколи вона не визнає дії російських "маріонеток" на сході України", - сказав він.

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Міністр підкреслив, що Канада віддає шану українцям за їхню силу, мужність та стійкість.

За словами Ніколсона, Мінські домовленості "заслуговують нашої підтримки, але Росія продемонструвала, що їй не можна довіряти у плані виконання нею своїх забов'язань".

Як сказав Ніколсон, Україна може розраховувати, що Канада завжди буде поруч.

Як повідомляв УНІАН, Канада виділить понад 30 млн канадських доларів допомоги Україні на гуманітарні цілі та розвиток демократичних інституцій.