У НУ-НС заспокоюють Росію: Україна не збирається воювати

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що членство України в НАТО сприятиме її самоідентифікації як європейської держави.

Про це депутат заявив, коментуючи результати самміту НАТО в Бухаресті.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ наголосив, що система колективної безпеки, до якої прагне Україна, є механізмом забезпечення її незалежності та самоідентичності як європейської держави.

«Слід розуміти, що ми не збираємося воювати проти когось, ми відстоюємо виключно свої власні інтереси. А тому визначальним, в тому числі і для усього українського політикуму, має бути захист власне українських інтересів”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

За його словами, вчорашнє рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті, є надзвичайно важливим. «Те, що вчора всі країни-члени НАТО дали позитивний сигнал з приводу того, що вони підтримують Україну у її євроатлантичних прагненнях, безумовно, є для нашої країни великим успіхом», – сказав народний депутат. Він переконаний, що незважаючи на певну критику цього рішення з боку політичних опонентів і Росії, така чітка і зрозуміла заява усіх 26 країн-членів НАТО є визначальною для України.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на саміті у Бухаресті члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства на грудень 2008 року.

Разом з тим у резолюції саміту НАТО йдеться, що Альянс вітає Україну і Грузію в їх прагненні інтегруватися до євроатлантичної співдружності. "Сьогодні ми прийшли до рішення, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві нації зробили значний внесок для діяльності Альянсу... На сьогодні ми дали чітко знати, що ми підтримуємо ці країни в поданні заявки для участі в ПДЧ", - підкреслюється в резолюції.