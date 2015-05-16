Україна вимагає від Росії повного виконання Мінських угод

Україна вимагає від підписантів Мінських домовленостей, у першу чергу, від Російської Федерації, повного їх виконання, включно з протоколом від 5 вересня 2014 року, меморандумом від 19 вересня 2014 року і комплексом заходів від 12 лютого 2015 року, наголосив президент Петро Порошенко.

Про це він сказав на розширеній нараді у неділю за участі прем’єр-міністра, секретаря РНБО, представників силових відомств з українськими представниками у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє президентська прес-служба.

За словами глави держави, це включає в себе верифіковане ОБСЄ припинення вогню та відведення важкої техніки.

Звертаючись до представника України в підгрупі з питань безпеки Євгена Марчука, Порошенко наголосив на важливості відновлення контролю за неконтрольованими ділянками україно-російського кордону. За його словами, слід покласти край злочинному проникненню на українську територію важкого озброєння та бойовиків.

Читайте такожНуланд: США готові посилити свою участь у виконанні мінських домовленостей На зустрічі також ішлося про необхідність негайного звільнення усіх заручників. Це питання, яким займається підгрупа з гуманітарних питань, до якої входять Ірина Геращенко і Віктор Медведчук, було визнано першочерговим.

«Серед іншого, мова йшла про координацію з міжнародними організаціями задля полегшення потрапляння гуманітарної допомоги на Донбас з дотриманням всіх міжнародних процедур», - зазначили у прес-службі.