Порошенко: треба не просто говорити про Європу, а координувати зусилля у проведенні реформ

Про це він заявив під час зустрічі з депутатами міжфракційного об’єднання Верховної Ради «Єврооптимісти», повідомляє прес-служба глави держави. «Нам треба не просто говорити про Європу, а координувати зусилля, в тому числі і в проведенні реформ», – зазначив президент, звертаючись до парламентаріїв.

Читайте такожПорошенко: Україна здійснює реформи, щоб стати справжньою європейською державоюГлава держави запропонував «Єврооптимістам» визначили свого представника для участі в засіданнях Національної ради реформ. При цьому він позитивно оцінив створення депутатами такої групи, додавши, що себе він також вважає єврооптимістом.

«Президент та депутати об’єднання обговорили ключові питання в процесі реформування країни, зокрема формування і призначення голови Антимонопольного комітету України, Рахункової палати, реформування правоохоронної та судової системи, боротьби з корупцією, врегулювання питання фінансування партій та удосконалення виборчого законодавства, енергетичної безпеки, питань приватизації. Президент звернувся до депутатів з проханням прискорити обрання квоти парламенту у Вищій раді юстиції», - йдеться у повідомленні.

Глава держави також наголосив на важливості виконання пунктів Коаліційної угоди, оскільки багато з них містяться в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, і їхнє виконання впливає на процес євроінтеграції країни та введення безвізового режиму.

Президент повідомив, що на нещодавніх зустрічах з лідерами Євросоюзу та керівниками низки країн ЄС відбулася чітка координація дій з подальшої підтримки України в зусиллях з деескалації ситуації на Донбасі, реалізації Мінських угод, підготовці до самітів Східного партнерства та Європейської Ради та засідання групи «Друзів України».

«Ключове, що нам потрібно від партнерів, – єдність та солідарність з Україною. Важливо скоординувати наші зусилля та дії як в урядовому, так і в парламентському напрямі», – сказав Петро Порошенко.

Глава держави особливо підкреслив необхідність координації дій з парламентарями у процесі підготовки до саміту Східного партнерства в Ризі та до саміту Європейської Ради 19 червня, зазначили в прес-службі.