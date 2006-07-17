Більшість політологів переконані, що через розчарування населення, в Україні фактично неможливий новий «Майдан»

Відповідне опитування експертів УНІАН надав Центр дослідження політичних цінностей.

Зокрема, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що умов для появи Майдану не існує.

“Багато чого залежить від політичного класу, якщо політики підуть стінка на стінку, роздратують людей, то вони вийдуть. Але я вважаю, що це не просто фарс, а трагіфарс із непередбачуваними наслідками”, - вважає експерт.

Він переконаний, що помірковані толерантні люди, які становили більшість «Майдану-2004» зараз на Майдан не підуть. Сьогодні на “Майдан” можуть вийти за гроші або радикально і агресивно налаштовані люди. “Саме це може призвести до трагедії. Я вважаю, що політики мають звернути на це увагу”, - додав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

В свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що новий “успішний Майдан “ на кшталт «Майдану-2004» може відбутись через 10-15 років, після зміни поколінь.

Також, президент Української академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО переконаний, що “новий «Майдан» неможливий”, оскільки населення розчароване настільки в усіх політичних силах, що не можливий ні «помаранчевий», ні «біло-синій», ні «рожевий», ні будь-який інший «Майдан».

Керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим СТРІХА не виключає можливості нового «Майдану» взагалі, але це малоймовірно протягом найближчих місяців. Він також переконаний, що зараз рівень розчарування настільки великий, що дуже багато учасників «Майдану-2004» ні за яких обставин не вийдуть боронити ані ЮЩЕНКА, ані ТИМОШЕНКО.

Крім того, директор Київського інституту проблем управління ім.Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО переконаний, що в даній ситуації проведення другого «Майдану» буде виглядати як фарс. Він вважає, що реалізувати новий «Майдан» буде важко тому, що, по-перше, влітку в Україні не відбувалося жодного результативного виступу громадськості, оскільки це мертвий політичний сезон; по-друге, в 2004 році люди розуміли, що тоді вкрали їх голос, намагалися спотворити результати волевиявлення, а нині людям довели, що вибори відбулися більш-менш чесно; по-третє є певна натягнутість у пафосі Юлії ТИМОШЕНКО та її соратників. “В даній ситуації Ю.ТИМОШЕНКО переграла сама себе - нинішня ситуація виникла через її жадібність, небажання ділитися посадами. І якщо б не її незбалансована політика, ми вже давно мали б і уряд, і працюючий парламент” – вважає він. Політолог також зазначив, що відповідно до даних соціології більшість громадян в Україні схиляються до широкої коаліції. “Всі ці фактори призводять до того, що «Майдан» стає не просто не можливим, а не доцільним”, - підсумував К.БОНДАРЕНКО.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО зауважив, такі події відбуваються при зміні молодіжних популяцій. “Через три роки, коли з`явиться молодь, яка не побувала на «Майдані», він стане можливий. Зараз можлива імітація «Майдану», використання цієї технології прямо протилежними політичними силами” -, вважає він. На думку В.НЕБОЖЕНКА сьогоднішній «Майдан» може виглядати так: на одному кінці Хрещатика буде «Майдан помаранчевий», на іншій – «біло-блакитною». «Роззяви, журналісти і туристи ходитимуть то туди, то сюди. Епіцентру, який би населення України сприйняло, як якесь джерело правди і демократії, не буде” – переконаний він.