Незалежні експерти виклали своє бачення децентралізації, яка необхідна сьогодні українському суспільству

Незалежні експерти та науковці виклали своє бачення децентралізації, яка необхідна сьогодні українському суспільству, повідомляє Центр політико-правових реформ.

"Влада більше року говорить про необхідність проведення децентралізації. Але незрозуміло, що саме хоче змінити влада в її організації на місцях", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що децентралізація - це зміцнення місцевого самоврядування шляхом його фінансового забезпечення відповідно до функцій, які виконує місцеве самоврядування та адміністративно-територіально реформа.

"Це дасть можливість впливати громадянам на владу на місцях. А це шлях до підзвітності влади людям, а не олігархам", - зазначили в ЦППР.

Ознайомитися із Законопроектом "Про внесення змін до Конституції України", який спрямований на проведення децентралізації в інтересах громадянина України.