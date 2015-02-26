Більдт: "Якщо обороноздатність України здасться РФ і сепаратистам слабким місцем, вони спробують захопити нові території"

Таку думку в матеріалі журналу "Новое время" висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

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На думку дипломата, шанси України на відновлення контролю над Донбасом військовим шляхом настільки примарні, що не варто і намагатися. "Якщо ж говорити про довгострокові плани сепаратистів і їх російських господарів, то вони теж не обіцяють Україні нічого доброго", - наголосив Карл Більдт.

За його словами, те, що РФ навчає і готує бойовиків, дозволяє їм думати про можливості отримати контроль над усією територією Донбасу. "Тоді у них з'явилася б можливість спробувати розширити межі так званої Новоросії до Чорноморського узбережжя, включаючи Одесу", - припустив шведський дипломат.

У зв'язку з цим він зазначив, що для того щоб запобігти цьому сценарію, необхідний комплекс заходів. "Це активний політичний діалог з Крмелем та економічні санкції, що дають зрозуміти, що продовження агресії дорого обійдеться Росії", - сказав Карл Більдт, додавши, що разом з тим варто зосередитися на посиленні України у всіх сенсах цього слова.

"Якщо обороноздатність України здасться Росії і сепаратистам слабким місцем, вони спробують захопити нові території. Ні про який політичний чи дипломатичний компроміс не буде й мови", - наголосив Карл Більдт.

Повний текст Карла Більдта читайте у випуску журналу "Новое время" 27 лютого.