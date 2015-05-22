У Кремлі стверджують, що роблять усе необхідне для звільнення затриманих спецназівців РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Я не можу нічого додати до того, що я вже говорив. Власне, це громадяни Росії, що знаходяться в полоні, і, природно, в даному випадку російська сторона вживає необхідних заходів для їх визволення з полону», - сказав Пєсков, коментуючи відеоролики, де затримані Олександр Александров Євген Єрофєєв заявляють, що вони російські військовослужбовці.

Коментуючи запитання журналістів про те, що російські дипломати вже кілька днів нібито не можуть потрапити до затриманих росіян через те, що їх не пускає українська сторона, Пєсков сказав, що це питання потрібно адресувати МЗС РФ.

«Це питання, звичайно ж, потрібно адресувати МЗС», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Також 19 травня в СБУ заявляли, що українська сторона не отримувала від Росії жодних запитів щодо долі двох затриманих російських військовослужбовців. Станом на 21 травня російський консул їх так і не відвідував.