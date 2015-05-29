Міністр оборони Польщі не виключає нового витку агресії Росії проти України

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це міністр сказав сьогодні в ефірі польського телеканалу TVN24.

"Ми спільно з НАТО уважно стежимо за тим, що відбувається за нашим східним кордоном, й можна констатувати, що Мінські домовленості ефективно не виконуються, й маємо справу із замороженням ситуації. Точно за кутом ховаються злі сценарії", - cказав він, коментуючи ситуацію на Донбасі.

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Він висловив думку, що Росія хоче чинити "постійний та великий тиск" на Україну.

"З позитивних фактів варто відзначити активність американців, котрі провели кілька зустрічей з росіянами, але будь-який сценарій є можливим, і ми у Польщі повинні про це пам'ятати", - сказав Сємоняк, відповідаючи на питання, чи готує Росія черговий напад.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня агентство Reuters повідомило про збільшення втричі кількості російської військової техніки біля східного кордону України та про кілька випадків перекидання озброєння терористам на Донбас.