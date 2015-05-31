Саакашвілі назвав "дурістю" чутки про можливе прем'єрство

Про це він заявив журналістам після лекції на фестивалі міських проектів "Pro місто" у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Він назвав такі чутки "дурістю".

"Яка дурість, яка дурість, у мене немає жодних політичних амбіцій в Україні", - підкреслив він.

Як заявив Саакашвілі, він планує повернутися в Грузію.

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"Коли я завершу цей проект в Одесі... Ну, як завершу, його неможливо завершити... Коли ми розкрутимо його, я з великим задоволенням повернуся назад до Грузії, продовжуючи свою грузинську діяльність", - повідомив він.

Нагадаємо, 30 травня президент України Петро Порошенко надав колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі українське громадянство і призначив його головою Одеської ОДА.

Таким чином, Саакашвілі більше не зможе займатися політичною діяльністю в Грузії.