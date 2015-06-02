Прем'єр Словаччини заявив, що підтримує єдину позицію ЄС щодо санкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав Фіцо на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Словацька Республіка є членом Європейського Союзу, і ми підтримуємо єдину позицію щодо того, що стосується ситуації, яка має місце в Україні. Ми - за єдність позиції, але як суверенна держава залишаємо за собою право відстоювати свої національні інтереси, не порушуючи цим єдності і єдиної позиції Європейського Союзу», - сказав Фіцо, відповідаючи на запитання, чи підтримає Словаччина рішення про продовження санкцій.

Читайте такожПрем`єр Словаччини висловився проти антиросійських санкцій ЄС - ЗМІ

Він наголосив, що Словацька Республіка бажає, щоб Україна була функціональною і стабільною державою.

«Ми не хочемо, щоб Україна стала новою Лівією або Іраком, тому що це наш безпосередній сусід. Протяжність наших кордонів – 98 км», - сказав він.

Фіцо зазначив, що санкції Євросоюзу словацький уряд вважав завжди лише інструментом, але не політичним рішенням.

За його словами, для Словаччини важливе питання імплементації домовленостей, які були досягнуті в Мінську, щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Якщо ми будемо свідками такої імплементації, то ми в рамках імплементації цих домовленостей обома сторонами будемо підтримувати процес відходу від санкцій», - сказав Фіцо.

У свою чергу Медведєв зазначив, що РФ не висуває на передній план питання санкцій, бо «не ми їх придумали, не нам їх і скасовувати».

На його думку, це повинна зробити Європа, яка сама значною мірою від цих санкцій постраждала.

«Наші партнери по Євросоюзу зберуться в липні, для того щоб обговорювати цілий ряд рішень, там, напевно, і ці питання будуть стояти. Якщо будуть прийняті якісь нові рішення, ми на них відповідатимемо симетрично. Якщо не будуть прийняті якісь рішення, отже ми зберігатимемо ті позиції, які маємо. Я думаю, це абсолютно очевидно, тому що в міжнародних відносинах завжди використовується такий підхід», - заявив він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.