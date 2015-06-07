Кіхтенко: розірвати економічні зв'язки з окупованим Донбасом без втрат неможливо

Про це в інтерв'ю DT.ua заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко.

Кіхтенко вважає, що керівництво України має чітко озвучити принципи державної політики щодо окупованих територій Донбасу.

«Цілковита блокада може бути обґрунтована тільки розривом Мінських угод і відмовою від територій. Що також варіант, якщо він чесний і озвучений як країні, так і нашим закордонним партнерам», - сказав Кіхтенко.

За його словами, 80% промислових підприємств, що залишилися на окупованих територіях Донбасу, платять податки до бюджету України.

Кіхтенко зазначив, що цим підприємствам потрібно реалізовувати свою продукцію, а Україні її купувати, і розірвати економічні зв'язки з багатьма з них неможливо без обопільних втрат. Тому, за словами Кіхтенка, необхідно шукати баланс і «націлитись на творення».

«Економічні зв'язки вугільних і металургійних підприємств розірвати неможливо без обопільних втрат. Не буде вугілля, не буде коксу, не буде металу. Впаде система. В тому числі і на наших ТЕЦ», - наголосив він.

«Так, є ще варіанти: вони будуть продавати продукцію або в себе, або в Росію, або ж нам через Росію втридорога, залишаючи податки і гроші там. Тоді питання до міністра МВС — хто з нас коллаборант? Але, швидше за все, продовжуватимуть підвищувати ставки відкатів на наших пропускних пунктах. Що, власне, зараз і відбувається», - додав Кіхтенко.

Читайте такожГолова Донецької ОДА відповість за зрив термінів спорудження укріплень і окопів - ПорошенкоВін переконаний, що тільки уточнивши для себе і суспільства ці "деталі", "можна з чистою совістю зупиняти фури з пивом, вільно пропускаючи при цьому вантажі з ліками для дітей і пенсіонерів, машини з вугіллям для українських ТЕЦ і дітей, які їдуть з Полтави відвідати своїх старих батьків до Горлівки".

Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет міністрів України вніс президенту України Петру Порошенку подання щодо звільнення голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Кіхтенка у зв’язку з неналежним виконанням службових обов’язків.

Кіхтенко наголосив, що особисто президент України і прем`єр-міністр мають бути зацікавлені у діалозі з Донбасом не менше, аніж місцева влада.