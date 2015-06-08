За спробу створити в Миколаєві фейкову "республіку" затримано 52 людини - джерело

Як повідомило джерело УНІАН, організатори зборів - координатор "Народної ради Бессарабії" Шапошникова і журналіст "Подробиці Мк" Василькевич. Повідомляється, що вони збиралися в миколаївській піцерії xlpizza.

За підозрою у скоєнні злочину за Ч.2 ст 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) затримано 52 людини.

Василькевичу можуть оголосити підозру за ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Джерела повідомляють, що при обшуку його квартири була знайдена граната ф1 з запалом.

Читайте такожСБУ зірвала спробу спецслужб Росії створити на Миколаївщині фейкову антиукраїнську "республіку"

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб створити в Миколаївській області фейкову антиукраїнську "республіку". Ідеологи псевдореспубліки мали на меті продемонструвати нібито підтримку в південному регіоні терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Фейкова "республіка", за їх задумом, повинна була створити необхідну пропагандистську картинку для російських ЗМІ – підбурювати українців протидіяти чинній владі. Планувалося, що створення незаконної організації буде оголошено на "зборах", однак цьому перешкодили співробітники СБУ. Хід зборів повинен контролюватися російськими кураторами в режимі он-лайн.