Стандарти Ради Європи застосовуються в Україні, як і раніше - Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявляє, що стандарти РЄ в Україні застосовуються, як і раніше.

Відповідне повідомлення оприлюднене Радою Європи.

„Вчора міністр закордонних справ України Павло Клімкін поінформував мене, що, враховуючи надзвичайну ситуацію в країні, влада України вирішила застосувати статтю 15 Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість реалізувати заходи з відступу від деяких прав, закріплених у конвенції. Стандарти Ради Європи, як і раніше, застосовуються в Україні”, - наголосив Ягланд.

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Він зазначив, що це рішення не заважає Європейському суду з прав людини розглядати заяви щодо України. „Суд буде оцінювати в конкретних випадках, чи були виправдано виконані заходи відступу з точки зору загроз, до яких був застосований відступ. Так само, відступ не призведе до яких-небудь істотних змін у проектній діяльності Офісу Ради Європи в Києві”, - пояснив Ягланд.

У світлі погіршення ситуації на сході України генсек Ради Європи закликав усі сторони негайно припинити насильство, кровопролиття і вбивство людей та вжити всіх заходів, щоб виконати Мінські домовленості. „Подальша ескалація конфлікту матиме катастрофічні наслідки для безпеки, стабільності та прав людини в Україні та в Європі в цілому”, - наголосив він.

У Раді Європи зауважили, що влада України пояснила, що заходи з відступу від деяких прав будуть застосовуватися лише в зоні антитерористичної операції. „Українська влада має постійно інформувати генерального секретаря Ради Європи стосовно всіх таких заходів і причин їхнього застосування, а також про будь-які зміни їхнього територіального застосування”, - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, у Раді Європи нагадали, що це право вже було використане у минулому іншими країнами. „Це не означає, що Україна більше не пов'язана Європейською конвенцією прав людини чи що вона більше не є членом Ради Європи, чи співпраця з організацією на даний час припинена”, - роз’яснили в РЄ.

Як відомо, 20 травня Верховна Рада ухвалила постанову про відступ України від окремих зобов’язань, встановлених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та Конвенцією прав людини. Відповідно до статті 16 конвенції, у випадку війни чи за інших надзвичайних обставин, які загрожують життю нації, кожна із сторін може застосувати заходи у відступ від її зобов’язань у тій мірі, в якій це зумовлено надзвичайними обставинами.