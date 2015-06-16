У Донецьку бойовики затримали російського журналіста
19:28, 16 червня 2015Політика
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У Донецьку затриманий журналіст російської "Нової газети" Павло Канигін, який записав кілька викривальних інтерв'ю з російським спецназівцями.
Павло Канигін / Нова газета
Про це УНІАН повідомили співробітники Радіо Свобода.
За їх словами, Канигін встиг сказати: "Мене везуть в управління, не можу говорити", після чого зв'язок з ним перервався.
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15 червня Канигін працював у Донецьку на стихійному мітингу, де присутні вимагали зупинити війну і вивести техніку з Київського району міста, припинити стрілянину і не викликати у відповідь вогонь української армії.
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