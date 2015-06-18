Представник ВК: Втручання Верховної Ради в роботу судової влади стає системним

Найближчим часом парламент буде голосувати за законопроект № 2908, що передбачає зміни до закону «Про право на справедливий суд».

Ним пропонується звільнити всіх голів судів та їх заступників, які були обрані на ці посади лише кілька місяців тому - в квітні 2015 року на підставі закону «Про забезпечення права на справедливий суд». Крім того, цим суддям планують заборонити переобрання на ці посади в найближчі 4 роки.

Про це заявив представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

Він пояснив, що ця норма виписана в законопроекті доволі завуальовано.

Згідно тексту законопроекту судді «які обіймають одну й ту саму адміністративну посаду в суді більше ніж двічі поспільнезалежно від часу призначення та строку, протягом якого вони обіймають цю посаду, вважаються такими, що звільнені з адміністративної посади з дня набрання чинності цим пунктом».

«Яка потреба у прийнятті цього закону? Чому орган законодавчої влади так турбується про те, кого обирають на керівні посади судді, представники зовсім іншої гілки влади? Нажаль, професійною мовою автори цього закону не пояснюють. Фактично руками народних депутатів здійснюється прямий тиск на незалежну гілку влади – судову. А сам законопроект можна цілком назвати елементарним втручанням в діяльність судової системи», - зазначив експерт.

Він також висловив переконання, що представники судової влади повинні відреагувати на цей законопроект.

«Якщо судова влада все ще вважає себе незалежною гілкою влади, Рада суддів України або Верховний Суд України має висловити свою позицію з приводу таких намірів Верховної Ради. Оскільки в даному випадку мова йде вже про системне втручання і спроби управління системою правосуддя в ручному режимі. Сама поява такого законопроекту ще раз доводить необхідність позбавлення політиків впливу на судову систему», - додав він.