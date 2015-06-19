Порошенко і Гарпер: Підписання ЗВТ між Україною та Канадою стане позитивним сигналом для інвесторів та бізнесу

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент України подякував Стівену Гарперу за його візит до України напередодні Саміту «Великої сімки», що відбувся в Німеччині 7-8 червня. «Це був дуже успішний і символічний візит, який засвідчив солідарність Канади та міжнародної спільноти із Україною», – наголосив глава держави.

Співрозмовники обмінялись думками щодо результатів Саміту «Великої сімки», де було чітко задекларовано підтримку України та готовність посилити санкції проти Росії у випадку подальшого порушення Мінських домовленостей.

Порошенко поінформував Гарпера про результати зустрічі із Групою на підтримку України на рівні послів та дипломатичних представників, створену відповідно до Декларації лідерів «Великої сімки».

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Співрозмовники також обговорили питання двостороннього співробітництва, зокрема домовились пришвидшити процес перемовин щодо Зони вільної торгівлі. При цьому Порошенко і Гарпер наголосили, що підписання ЗВТ між Україною та Канадою стане позитивним сигналом для інвесторів та бізнесу в обох країнах, а також поглибить двосторонні відносини.

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Гарпер високо оцінив зусилля української влади і зокрема президента на шляху до реформування України. Він запевнив у готовності допомагати в мобілізації міжнародної політичної і економічної підтримки України, підкреслюється в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко провів телефонну розмову із віце-президентом США Джозефом Байденом.

Порошенко подякував США за тверду позицію, висловлену під час нещодавнього Саміту «Великої сімки», що зокрема відображено у заяві її лідерів щодо можливого продовження санкцій у разі, якщо Росія піде далі у порушенні Мінських домовленостей.

Співрозмовники наголосили на важливості єдності цивілізованого світу у підтримці України.