У партії "Відродження" прокоментували зміни до Конституції України
Відсутність стимулів до об’єднання територіальних громад - основна проблема реформи самоврядування, - вважає народний депутат України член парламентської групи "Партія "Відродження" Олег Кулініч.
«Основним стимулом має стати право розпоряджатися землею за межами населених пунктів, якого на сьогодні громади позбавлені. Для цього необхідна політична воля Уряду та керівництва Верховної Ради у тому, щоб, нарешті, розглянути та прийняти законопроект № 1159 «Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами». Поки що цієї політичної волі немає» - зазначає Кулініч.
Не секрет, що законопроект активно блокується Держгеокадастром, якому він не вигідний, та керівництвом Верховної Ради, каже народний депутат. Вже не один раз законопроект з’являвся у Порядку денному, але потім його розгляд переносився (це відбувається вже протягом останніх 6 місяців).
«Необхідно дати відповідь на питання: для кого робиться ця реформа, для людей чи для чиновників? Якщо реформа робиться для людей, то в результаті її реалізації вони будуть краще, простіше, зручніше жити. Мають покращитися якість послуги, збільшитися бюджети, соціальні видатки. Люди наразі цього не бачать і в це не вірять.
Вважаю, що для того, аби реформа запрацювала, необхідно впроваджувати її на прикладі пілотної області, або обрати пілотні райони в кожній області і показувати на реальних прикладах всі переваги децентралізації - відремонтувати дороги, забезпечити кращу доступність та якість адміністративних послуг. А не ламати територіальні громади через коліно – це ще ніколи не давало по-справжньому якісних результатів» - завважує представник «Відродження».