Генсек Ради Європи вітає проект змін до Конституції України щодо децентралізації

Генеральний секретар Ради Європи Турбйон Ягланд вітає схвалення Конституційною комісією проекту змін до Конституції України щодо децентралізації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна заява розповсюджена сьогодні прес-службою ЄР.

"Я вітаю зміни до Конституції про децентралізацію, схвалені вчора Конституційною комісією України. Ці поправки відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії. Це - важливий крок у процесі реформи і може також сприяти просуванню Мінського процесу", - йдеться у заяві.

Ягланд зазначив, що Рада Європи продовжуватиме надавати допомогу Україні з метою завершення конституційної реформи, яка "життєво важлива для майбутнього країни".

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Конституційна комісія схвалила проект змін до Конституції щодо децентралізації.

Голова Верховної Ради, голова КС Володимир Гройсман підкреслив, що в цьому проекті враховано рекомендації Венеціанської комісії.

Напрацьований проект змін до Конституції направлять президенту Петру Порошенку, який вже пообіцяв невідкладно внести його до Верховної Ради.