В АП не виключають, що деякі голови місцевих держадміністрацій будуть призначені на посади префектів

Як повідомляє сайт президента, в інтерв’ю "5 каналу" Ковальчук висловив сподівання, що Верховна Рада конституційною більшістю підтримає зміни до Основного Закону щодо децентралізації.

Він зазначив, що під час розгляду змін до Конституції лише один член Конституційної комісії проголосував проти, ще один утримався. "У складі Конституційної комісії були представлені народні депутати від усіх фракцій коаліції. Тому я думаю, що Верховна Рада знайде можливість достатньою кількістю голосів підтримати пропозицію президента", - зазначив перший заступник глави АП.

За словами Ковальчука, після того, як нова Конституція вступить в дію, в результаті чого будуть ліквідовані місцеві державні адміністрації, голів обласних і районних держадміністрацій звільнять. "Однак це не виключає, що певні голови можуть бути призначені потім префектами в ті самі області", - додав він.

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Зміни до Основного Закону передбачають, що частина повноважень, які сьогодні реалізують місцеві державні адміністрації, будуть передані до виконкомів та органів місцевого самоврядування. Решта повноважень будуть передані префекту. Зокрема він контролюватиме діяльність органів місцевого самоврядування на відповідність законодавству України та забезпечуватиме реалізацію державних програм.

"Основні функції, завдання й обов’язки префекта будуть полягати в наступному: він повинен здійснювати нагляд за додержанням дій органів місцевого самоврядування та інших органів на відповідній території у відповідності до Конституції і законів України, забезпечувати реалізацію державних програм, координувати діяльність органів місцевого самоврядування і здійснювати інші дії, які будуть передбачені законом", - пояснив Ковальчук.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко звернувся до народу з нагоди 19-ї річниці Конституції і підкреслив необхідність реформування Основного закону у зв'язку з існуючими викликами для держави.