Порошенко розповів, коли Україна зможе розраховувати на членство в НАТО

Про це президент України повідомив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, передає ТСН.

За словами Порошенка, про вступ України до Альянсу можна буде говорити не раніше, ніж через 6-7 років.

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"Час ще не настав. Для приєднання до Альянсу ми повинні відповідати деяким стандартам. Ми працюємо над реформами всередині країни, у сфері економіки, соціальній та адміністративній сферах. Це буде довгий процес - мінімум 6-7 років. Коли ми будемо готові, ми оголосимо референдум і запитаємо народ України, повинні ми входити до НАТО чи ні", - заявив український президент.

Крім того, Порошенко наголосив, що наразі у світі немає більш ефективної системи колективної безпеки, ніж НАТО.