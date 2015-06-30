Бельгія розблокувала рахунки російських дипмісій – постпред РФ при НАТО
18:41, 30 червня 2015Політика
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Рахунки російських дипломатичних місій Бельгії, які раніше були заморожені на виконання рішення Постійної палати третейського суду в Гаазі у справі колишніх акціонерів ЮКОСа, розблоковані.
REUTERS
Про це заявив постпред РФ при НАТО Олександр Грушко, повідомляє РИА Новости.
"Рахунки дипмісій розблоковані, по-іншому і бути не могло", — сказав Грушко.
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Як відомо, в червні у Франції і Бельгії було заарештовано майно, яке влада цих країн вважає російським, на виконання рішення третейського суду в Гаазі за позовом колишніх акціонерів ЮКОСа. Це рішення наказує Росії сумарно виплатити 50 мільярдів доларів ряду компаній — колишніх акціонерів ЮКОСа. Росія заявила, що буде оскаржувати ці рішення.
Як повідомляв УНІАН, раніше влада Бельгії прийняли рішення розблокувати 5 рахунків російських дипмісій.
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