Бельгія розблокувала рахунки російських дипмісій – постпред РФ при НАТО

Про це заявив постпред РФ при НАТО Олександр Грушко, повідомляє РИА Новости.

"Рахунки дипмісій розблоковані, по-іншому і бути не могло", — сказав Грушко.

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Як відомо, в червні у Франції і Бельгії було заарештовано майно, яке влада цих країн вважає російським, на виконання рішення третейського суду в Гаазі за позовом колишніх акціонерів ЮКОСа. Це рішення наказує Росії сумарно виплатити 50 мільярдів доларів ряду компаній — колишніх акціонерів ЮКОСа. Росія заявила, що буде оскаржувати ці рішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Бельгії прийняли рішення розблокувати 5 рахунків російських дипмісій.