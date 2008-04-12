МЗС вимагає від Росії припинити практику погроз на адресу України

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії припинити практику погроз на адресу України і дотримуватися положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України щодо антиукраїнських висловлювань офіційних осіб Російської Федерації.

МЗС України серйозно стурбоване оприлюдненими останніми днями заявами офіційних осіб Російської Федерації щодо України.

У міністерстві вважають, що заяви високопосадовців РФ мають відвертий антиукраїнський характер, піддають сумніву територіальну цілісність України і є прямим втручанням у її внутрішні справи.

МЗС наголошує, що Україна – незалежна держава і самостійно визначає свою внутрішню і зовнішню політику, спрямовану на забезпечення і захист власних національних інтересів.

В основі зовнішньополітичного курсу України – поглиблення рівноправних та партнерських відносин з усіма країнами, передусім із сусідніми, у відповідності до загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Прагненням зміцнити міжнародний мир і безпеку керувалася наша держава, відмовившись від третього у світі ядерного арсеналу. Зі свого боку, ядерні країни, у тому числі і Російська Федерація, надали Україні гарантії безпеки, закріплені у Будапештському Меморандумі 1994 року, нагадує МЗС.

Абсолютно неприйнятним є те, що Російська Федерація як одна зі сторін згаданого Меморандуму та постійний член Ради Безпеки ООН, на яку покладається відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки, вдається до недружніх кроків щодо України, ставить під сумнів її територіальну цілісність і суверенне право приймати рішення щодо власного зовнішньополітичного вибору, наголошує Міністерство закордонних справ України. У такій ситуації стає дедалі очевиднішим, що євроатлантичний вибір України – єдиний спосіб гарантувати безпеку нашої держави. Отже, Україні належить якнайшвидше інтегруватися до НАТО як основи системи колективної безпеки, вважають у міністерстві.

МЗС України вимагає від російської сторони припинити практику погроз щодо України і дотримуватися положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Цей Договір передбачає, зокрема, зобов’язання щодо взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, незастосування загрози силою та невтручання у внутрішні справи, нагадується у заяві.

Україна вживатиме всіх необхідних заходів, передбачених міжнародним правом, для захисту свого суверенітету та незалежності.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня в Бухаресті Президент РФ Володимир ПУТІН у розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що в разі вступу до НАТО Україна може втратити цілісність.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ 8 квітня в інтерв`ю радіо „Эхо Москвы” фактично підтвердив інформацію, оприлюднену в газеті „Коммерсантъ”. Крім того, він додав: ”Ми робитимемо все, щоб не допустити прийняття України та Грузії до НАТО``.

10 квітня Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ з проханням невідкладно надати роз`яснення російської сторони щодо висловлених позицій В.ПУТІНА і С.ЛАВРОВА про Україну.

11 квітня начальник Генштабу Збройних сил РФ Юрій БАЛУЄВСЬКИЙ заявив, що у разі вступу України та Грузії до НАТО Росія вчинить дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів. «Це будуть заходи не тільки військового, а й іншого характеру», – наголосив він.