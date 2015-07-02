Місцеві вибори на окупованому Донбасі хочуть провести на догоду Кремлю - нардеп

Про це написала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора на комітеті з державного будівництва з’явився проект постанови «Про призначення чергових місцевих виборів». Комітет цей проект схвалив би, бо треба ж призначати чергові місцеві вибори… Ніхто навіть не замислився, що проект постанови передбачає призначення виборів на ВСІЙ території України, в тому числі на окупованих територіях Донбасу. Вчора мені вдалося переконати комітет лише ВІДТЕРМІНУВАТИ розгляд...», - пише вона.

Проте, як зазначає віце-спікер, «ми цілком свідомі, що до цього повернуться. Судячи з усього, буде саме так примітивно: приймуть постанову про призначення чергових місцевих виборів, а потім всі здивуються, що це ж і ДНР-ЛНР стосується… І скажуть: «Ой, як не зручно вийшло, але ж тепер треба проводити…».

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Також, за її словами, паралельно відбувалось засідання комітету, де розглядався проект закону «Про місцеві вибори». «Ми намагалися внести до нього вичерпний перелік місцевих рад, вибори до яких не проводяться. Нас повністю проігнорували і відхилили правки «пакетом», - дорікає вона.

«Висновок очевидний: готується призначення місцевих виборів на окупованому Донбасі на догоду Кремлю!», - заявляє Сироїд.

Крім цього віце-спікер зазначає, що «щоб зупинити цей сценарій, підготували проект постанови «Про призначення місцевих виборів», який містить вичерпний перелік місцевих рад, вибори до яких не проводяться. Додатково реєструємо законопроект «Про неможливість проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України».

«Частина Донбасу і Луганщини є окупованими територіями відповідно до рішення Верховної Ради. Доки не буде виведено російських військ, доки не буде відновлено контроль за кордоном та діяльність органів державної влади і українських політичних партій – ніяких виборів на цих територіях не можна призначати та проводити», - наголошує вона.