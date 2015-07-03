Джемілєв пропонує Порошенко закріпити в Конституції право кримськотатарського народу на самовизначення

На своїй сторінці у Facebook Джемілєв виклав лист до президента, повідомили УНІАН у прес-службі "БПП".

У листі йдеться: "Спеціальний статус міста Севастополь доцільно скасувати, а місто включити до складу АР Крим. Аналіз подій та причин, що призвели до тимчасової окупації півострова Крим, дають підстави стверджувати, що важливу роль у анексії зіграв спеціальний статус Севастополя. Надання Севастополю спеціального статусу навіть за умови скасування оренди для Чорноморського флоту Російської Федерації знову створить умови для поширення відцентрових сил в місті".

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"На рівні Конституції України доцільно закріпити право кримськотатарського народу на самовизначення, а автономний статус Криму необхідно надати тільки в зв'язку з реалізацією такого права корінним народом Криму. Про надання кримським татарам національно-культурної автономії не йдеться, оскільки це не передбачено жодним рішенням Курултаю кримськотатарського народу", – зазначив Джемілєв.

За його словами, "у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України заяви щодо гарантії прав кримськотатарського народу в складі Української держави від 20.03.2015, роботу з визначення на конституційному рівні статусу Криму і кримськотатарського народу необхідно проводити консультації з Меджлісом кримськотатарського народу".